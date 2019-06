Mayenne : "La 4G a joué le rôle d’un booster pour l’économie locale"

En janvier 2018, le gouvernement concluait avec les opérateurs mobiles un "New Deal" visant à lutter contre les zones blanches et généraliser une couverture mobile de qualité pour l’ensemble de la France métropolitaine. Progressivement, de nombreuses communes, dont beaucoup se situent en zones rurales, bénéficient de l’internet mobile via la 4G.





Prenons exemple sur la commune de Bazougers en Mayenne où la 4G est disponible depuis près d’un an. "Cette couverture nous apporte enfin tous les services mobiles dont nous avions besoin", se félicite le président de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez. Même satisfaction du côté de la mairie : "L’internet mobile a joué le rôle d’un booster pour l’économie locale, explique madame le maire. Les entreprises peuvent enfin communiquer entre elles sans restriction et la mairie reçoit l’ensemble des messages dont elle est destinataire, ce qui change tout !".





Au quotidien, l’arrivée de la 4G simplifie aussi la vie des artisans, comme le taxi local le constate tous les jours : "La 4G me permet d’étudier les différents trajets potentiels et facilite la vie de mes clients : ils peuvent désormais me payer avec leur carte grâce à une application logée dans mon téléphone portable". La 4G est aussi un outil qui favorise le lien social. "L’internet mobile me permet d’être connecté au monde extérieur bien qu’étant isolé, à la campagne, à la ferme", témoigne un ouvrier agricole. Je peux aussi gérer mon troupeau, tête par tête, grâce à une application qui tourne avec 4G", poursuit-il.





Acteur actif de la lutte contre les zones blanches, Bouygues Telecom met tout en œuvre pour que la population française bénéficie d’un bon réseau mobile. Depuis plusieurs années, l’opérateur s’attache à améliorer toujours plus sa couverture 4G et ainsi offrir un réseau mobile de qualité. A ce jour, Bouygues Telecom couvre 64 millions de personnes en 4G.