Mes Souliers Sont Rouges ont sorti un nouvel album

Âgée de 97 ans, Madeleine se souvient encore très bien d'une chanson qu'elle avait apprise étant enfant. Maintenant, c'est au groupe Mes Souliers Sont Rouges de l'apprendre. Madeleine se charge elle-même de leur transmettre la mélodie et les paroles. Grâce au travail d'Yvon et de son association, les chansons tombées dans l'oubli sont ressuscitées. Ils parcourent la Normandie depuis 20 ans pour rencontrer des personnes âgées et recueillir les chansons de leur enfance. Ces dernières sont ensuite interprétées par le groupe Mes Souliers Sont Rouges qui viennent justement de sortir un nouvel album dédié aux plus belles chansons traditionnelles de Normandie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.