Metz : la préparation sans stress du repas de Noël

Les derniers clients se pressent dans les commerces pour les achats de dernière minute. A Courcelles-Chaussy, du côté de Metz, certains se sont levés à l'aurore pour récupérer la bûche afin que celle-ci soit la plus fraîche possible. Les plats préparés pour Noël, qu'ils soient copieux ou aériens, connaissent également un franc succès. Entre les saumons ou les coquilles Saint-Jacques, les clients n'ont que l'embarras du choix. Ils peuvent ainsi profiter des festivités sans le stress de la préparation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.