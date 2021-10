Metz : le centre piétonnier limité à 10 km/h, même pour les vélos et les trottinettes

Depuis lundi, c'est désormais 10 km/h pour tous les véhicules avec ou sans moteur à Metz dans tout le centre piétonnier. En cause : la multiplication des moyens de déplacement qui inquiète tous les usagers. "C'est une bonne initiative", lance un habitant. "Cette règle-là, elle a surtout été faite pour les livreurs qui ont tendance à rouler trop vite", explique un autre. À Metz, comme ailleurs, les livreurs à domicile sont toujours plus nombreux et plus pressés.