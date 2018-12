Montagne : hausse de fréquentation dans la station de ski des Menuires

Cet hiver, les vacanciers abondent dans Les Menuires, en Savoie. La neige est au rendez-vous et les réservations sont en hausse. La station de ski affiche 87% de taux d'occupation, soit dix points de plus par rapport à 2017. La tendance est donc plus que positive malgré une préparation hivernale perturbée par les manifestations des "gilets jaunes".



