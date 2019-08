Montpellier : le charme de la ville se dévoile au coucher de soleil

Avec la chaleur qui caractérise le Sud du pays, les gens préfèrent les activités très matinales ou nocturnes. En partant de ce constat, l'Office de tourisme de Montpellier propose de découvrir la ville une fois le soleil couché. Touristes et Montpelliérains sont émerveillés par cette découverte. En effet, les jeux d'ombres, les lumières et la fraîcheur sont autant d'éléments qui donnent du charme à cette sortie nocturne. En été 2018, plus de 500 couche-tard ont profité de la nuit pour visiter Montpellier.



