Nice : le tourisme redémarre

Au premier trimestre de l'année 2019, la ville de Nice a enregistré une hausse de 7% de fréquentation, composée majoritairement d'étrangers. Et il n'y pas que les Anglais qui y viennent. En effet, la clientèle s'est largement diversifiée grâce à l'ouverture de lignes directes en provenance de Pékin ou encore de Russie. Les professionnels, eux, se félicitent de cette bonne saison.



