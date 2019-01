Nièvre : 4,5 millions d'euros en héritage pour la commune de Mesves-sur-Loire

Simone Daignas avait 94 ans lorsqu'elle a rendu son dernier souffle à la Baule, dans la Loire-Atlantique. Avant de mourir, elle a légué à Mesves-sur-Loire, son village d'origine, 4,5 millions d'euros. Cette somme équivaut à l'intégralité de son patrimoine puisqu'elle n'avait pas d'héritier. Un cadeau tombé du ciel qui va permettre au maire et aux habitants de rénover leur commune.



