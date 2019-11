Noël : les couronnes de l'Avent vont commencer leur décompte dans l'Est de la France

La période de l'Avent commence ce 1er décembre 2019. Et qui dit Avent dit calendriers, mais aussi couronnes pour certains, en particulier lorsque l'on habite une région de l'Est de la France. A l'origine cette couronne, dont on allume une bougie chaque dimanche jusqu'à Noël, est une tradition chrétienne qui date du XIXème siècle. Elle aurait été créée par un pasteur pour patienter le temps de l'Avent. Si pour certains, ces couronnes reflètent toujours la patience qu'il faut avoir avant Noël, pour d'autres, elles sont devenues un accessoire de décoration. Et font donc les affaires des fleuristes.