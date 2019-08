Normandie : le Haras d'Alesa ou l'école du trot

La Normandie est connue pour ses courses hippiques mais elle est aussi réputée pour former des champions. Dans son haras, dans le Calvados, Alexandre de Jesus s'occupe de 45 chevaux et poulains. Depuis quatorze ans, il est entraîneur de trotteur. Si les trots de ses chevaux sont aussi gracieux et légers, c'est grâce à un travail acharné qui requiert passion et patience. A l'écoute et aux petits soins de ses protégés, il arrive à leur transmettre le rythme parfait à adopter.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.