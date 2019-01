Normandie : le Cauchois se parle-t-il toujours ?

Selon l'Unesco, ils ne sont plus que 30 000 personnes à parler le Cauchois en Normandie. En Seine-Maritime, les habitants sont limités à quelques mots ou expressions. Mais les Normands espèrent faire perdurer leur patrimoine linguistique. Le Conseil régional a d'ailleurs proposé d'afficher cette langue sur les panneaux de circulation ou encore de l'enseigner aux enfants à l'école.



