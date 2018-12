Orgue de Barbarie : une drôle de boîte à musique mangeuse de cartes perforées

Depuis plus de 40 ans, Pierre Charial vit au rythme de ses orgues de Barbarie. C'est à Béziers, dans l'Hérault, qu'il a monté son atelier. De nombreux et divers instruments y sont exposés. Les détails en images.



