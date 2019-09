Orléans : à la découverte du Festival de Loire 2019

JT 13H - A Orléans, de nombreux mariniers sont venus assister au Festival de Loire. Avec les activités proposées, l'ambiance y est assurée.

Le Festival de Loire d'Orléans débute ce 18 septembre 2019. C'est le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale. A cette occasion, plus de 220 bateaux sont attendus sur le fleuve royal. Les mariniers, fans de voyage et de défis, sont arrivés par la voie de la Loire. Diverses animations sur les quais et sur l'eau sont aussi proposées aux visiteurs.



