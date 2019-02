Parlan : la commune offre gratuitement des terrains

A Parlan, dans le Cantal, un maire a eu la bonne idée d'offrir des terrains gratuitement pour attirer du monde et éviter la désertification de son village. Un coup de pouce pour les jeunes actifs qui veulent goûter à la vie en campagne. En dix ans, la commune a accueilli 200 habitants de plus. Les nouveaux arrivants saluent cette initiative qui leur a permis d'économiser des dizaines de milliers d'euros et ainsi, consacrer un budget pour la construction de leur maison. Des projets similaires se sont multipliés dans le village et ont donné lieu à l'ouverture d'une boulangerie et à la rénovation d'une salle multi-activités.



