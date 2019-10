Pays basque : la fête du piment d'Espelette

JT 13H - C'est la pleine saison du piment d'Espelette au Pays basque. Une fête a lieu ce week-end dans le village pour célébrer ce produit sous toutes ses formes.

La fête du piment d'Espelette a lieu ce week-end. Plus de 20.000 gourmands sont attendus dans le village pour déguster ce piment sous toutes ses formes : en gelée, en poudre ou en purée. Ce piment est un produit originaire du Mexique et qui apprécie le climat chaud et pluvieux du Pays basque. Chez les Hiriart, le piment d'Espelette est une affaire de famille avec quatre générations de producteurs et une passion intacte.