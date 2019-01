Peintre d'enseignes, un métier qui privilégie l'authenticité à l'imitation

Il suffit parfois de lever la tête pour apercevoir une œuvre artisanale. Dans les rues de Bordeaux, les enseignes ont un point commun. Elles ont été peintes à la main dans la pure tradition des peintres en lettres comme Jean Bataille. Depuis cinq générations, sa famille réalise des enseignes commerciales avec un goût certain pour l'authenticité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.