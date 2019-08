Penmarc'h : les chrétiens célèbrent la mémoire des disparus en mer

Accompagnées des chants des mouettes, les prières des croyants résonnent sur le parvis de la chapelle de Notre Dame de la Joie, à Penmarc'h. En cette Assomption, les fidèles célèbrent le Pardon de la Mer et prient en la mémoire des naufragés marins. Bon nombre de pèlerins viennent de loin pour assister à la cérémonie. Le Pardon est également une occasion de célébrer l'identité de la Bretagne et de porter le costume breton.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.