Plomeur : la fête des fleurs annonce le printemps

Les champs de tulipes, de jacinthes et bien d'autres types de fleurs font les couleurs de la fête des fleurs. Des multitudes d'espèces à perte de vue offrent un apaisement pour les visiteurs des champs de cette ville du Finistère. Rouge vif, jaune orangé, violet, les photographes y prennent un réel plaisir. Pour les parcourir, un petit train a été mis à la disposition des visiteurs. La fête des fleurs de Plomeur prendra fin le 22 avril 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.