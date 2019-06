Plougasnou : Jean-Paul Ferrec et Fanch Le Marrec, les passionnés des chants marins

Jean-Paul Ferrec et Fanch Le Marrec se sont connus en 1982 à Morlaix, en Bretagne. Depuis 37 ans, ils sont inséparables à chacun de leurs spectacles. Les deux artistes ont une vraie passion pour les chants marins. Pour eux, ces derniers se rapportent au travail et au courage.



