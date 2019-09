Polémique autour des nouveaux noms de rues "français" dans une commune du Finistère

JT 13H - Des habitants de Telgruc-sur-Mer dans le Finistère ne décolèrent pas. Les noms qui viennent d'être donnés aux rues ne tiennent absolument pas compte de la culture locale et de la langue bretonne.

A Telgruc-sur-Mer, dans le Finistère, la colère des habitants est au plus haut. Pour les besoins de la poste, la municipalité a décidé de nommer 32 rues du village. Il s'agit uniquement de noms français sans aucun lien avec l'histoire locale. En effet, la polémique concerne une centaine de communes en Bretagne dont certaines sont allées jusqu'à débaptiser des rues portant des noms bretons. Pour la visibilité de la langue bretonne, un rassemblement se teindra le 14 septembre 2019 sur la plage de Trez-Bellec.



