Pornic, le coin de paradis des pêcheurs

Sur les quinze kilomètres du littoral de Pornic, sur la côte atlantique, on recense pas moins de 60 pêcheries. Qu'elles soient perchées dans les rochers ou plantées sur pilotis sur le sable, elles font partie intégrante du panorama de la commune. Les pêcheurs, eux, y trouvent bien plus que des poissons dans ces cabanes : du bon temps et du bonheur.



