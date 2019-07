Port Camargue : un marécage transformé en port de plaisance

Port Camargue ressemble à la Floride sans décalage horaire. Il y a cinquante ans, imaginer une marina sur place était un rêve un peu fou. Il a fallu quinze ans de travaux pour transformer ce désert en station balnéaire. Un paradis que les 8 500 habitants du Grau-du-Roi et de son port partagent tous les étés avec près de 110 000 vacanciers. La preuve d'une belle réussite pour un marécage.



