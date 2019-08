Port-de-Bouc : la dégustation de sardines bat son plein

A Port-de-Bouc, les sardines chantent sur le grill chaque soir de l'été. La tentation est grande, car une assiette de sardines fraîches coûte cinq euros. Sur le port de cette petite ville des Bouches-du-Rhône, l'endroit est devenu une adresse incontournable depuis 31 ans. Chaque soir, un millier de personnes sont attendues. Entre soixante et quatre-vingts kilos de sardines sont dégustés tous les jours au grand plaisir des vacanciers. En effet, les sardinades font vivre les restaurateurs et les poissonniers de la ville. Cet événement se clôturera le 1er septembre 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.