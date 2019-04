Porto-Vecchio : le dimanche des Rameaux marque le début des célébrations de la semaine sainte

Le dimanche des Rameaux est une véritable tradition en Corse. A Porto-Vecchio, les chrétiens se sont donnés rendez-vous le 14 avril 2019 pour célébrer l'entrée dans la semaine sainte. Durant la cérémonie, des palmes tressées et des branches d'olivier sont levées dans le ciel pour demander la protection divine. Pendant une semaine, processions et offices vont se succéder avant le dimanche de Pâques.





