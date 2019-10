Pour booster ses exportations, la filière du foie gras lance le logo "Foie gras de France"

JT 13H - En raison de la crise liée à la grippe aviaire, les exportations du foie gras français ont diminué. Le nouveau logo "Foie gras de France" pourrait permettre de reconquérir les pays étrangers au nom de la gastronomie française.

Après la viande ou le lait, l'interprofession des palmipèdes à foie gras (Cifog) a lancé cette semaine un logo Origine France avec le soutien de quelque 10.000 chefs cuisiniers, dans l'espoir d'encourager la reprise des exportations de foie gras, magrets et

confits, affectées par la crise de la grippe aviaire en 2015 et 2016. Les logos "foie gras de France", "confit de France" et "magret de France" sont une "marque commune à tous les acteurs de la filière canard ou oie" qui pourront l'adopter sur la base du volontariat, "à condition que les animaux soient nés, élevés, engraissés, abattus, transformés et étiquetés en France".

Sur les huit premiers mois de 2019, la balance commerciale des produits liés au foie gras est redevenue positive de 10 millions d'euros, selon le Cifog. Mais c'est encore loin du record de 57 millions d'euros de solde positif atteint sur l'ensemble de l'année 2015, avant le début de la crise de la crise aviaire, jugulée depuis.