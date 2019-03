Printemps en Corse : la cueillette des plantes comestibles bat son plein

En Corse, les fleurs sauvages sont de retour avec le printemps. L'occasion pour Florence Weis de partir à la chasse aux coquelicots, aux violettes et aux capucines dans le maquis ou en bord de mer. Elle ramasse surtout les fleurs comestibles qui, selon elle, ont des saveurs particulières.



