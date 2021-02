Transmission familiale : les Bergara perpétuent la tradition des makhilas basques depuis 200 ans

À plus de 90 ans, Charles Bergara est toujours en activité. Le doyen de la famille Ainciart Bergara fabrique depuis l'adolescence des makhilas, ces bâtons de marche basques que sa famille façonne depuis plus de 200 ans. Sa fille, Nicole Bergara, avait rejoint en 1999 l'entreprise familiale, basée à Larressore et qui compte aujourd'hui 9 salariés au total, après avoir entamé une première vie professionnelle dans le secteur bancaire à Bordeaux. C'est à elle que l'on doit notamment la création de la Maison du Makhila, ouverte toute l’année pour accueillir les visiteurs.

Et comme chez les Bergara, tout se passe en famille, la fille de Nicole, Liza (photo en tête de cet article), a elle aussi rejoint sa mère et son grand-père après des études en école de commerce. Elle réalise les initiales qui se trouvent sur le pommeau des makhilas en métal, ainsi que les demandes spéciales des clients (blasons, écussons, dessins d’ornement divers), et développe la communication, en particulier via les réseaux sociaux.