Promenade dans les Vosges à dos de cheval : une manière de découvrir la région sous un autre angle

Sur le Champ du Feu, dans les Vosges, un centre équestre organise des séjours et des randonnées toute l'année. En hiver, celles qui se pratiquent à dos de cheval plaisent beaucoup aux vacanciers. Ces promenades permettent d'admirer de magnifiques paysages et de profiter d'une sensation de liberté incomparable. Seul bémol, il arrive que le vent souffle à plus de 100 km/heure, rendant toute sortie impossible.



