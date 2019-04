Pseudo-producteurs, prix gonflés… trois pièges à éviter quand on fait ses courses au marché

Si le poisson est traditionnellement présenté sur de la glace pilée pour empêcher la prolifération d’entérobactéries, et de manière plus anecdotique, évoquer la fraîcheur des océans, il n’a pas besoin pour autant d’y être immergé. Tout du moins lorsque le délai entre son arrivée au port et la vente est bien respecté. Aussi, un spécimen exposé à la vente dont seule la tête dépasse n’est probablement pas le plus frais de l’étal. Il peut alors être opportun de s’en remettre aux quelques astuces de rigueur pour évaluer l’ état de fraîcheur des produits de la mer : luisant, avec des reflets irisés ou dorés, ouïes rouges ou rosées, yeux éclatants, bombés et surtout non-coulants, avec une cornée transparente et des pupilles noires.





Pour précision, on considère qu’un poisson est extra-frais quand moins de 48 heures se sont écoulées entre son arrivée au port et la vente. Ça n’est évidemment pas le cas le plus répandu, le poisson, considéré comme correct, que l’on trouve le plus en vente étant en général passé par un ou plusieurs intermédiaires (mareyeur, marché de gros comme Rungis…) avec des temps d’attente et de transport plus ou moins longs. Débarqué il y a au moins 72h, il commence en général à montrer des signes de vieillissement sans conséquence notable sur le goût s’il est consommé cuit.





OPÉRATION VOTRE PLUS BEAU MARCHÉ : À VOUS D’ÉLIRE LE PLUS BEAU MARCHÉ DE FRANCE