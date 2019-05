Pyrénées-Orientales : la récolte des abricots a commencé

Avec leur peau veloutée et leurs couleurs chaleureuses, les premiers abricots font leur apparition sur les étals du marché de Rivesaltes. Un signe que l'arrivée de l'été n'est plus loin. À 3,50 euros le kilo, les clients ne s'en privent pas. Malgré une récolte qui s'annonce moins importante qu'en 2018, les arboriculteurs espèrent tout de même que cela va s'améliorer avec une météo plus favorable.



