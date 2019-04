Pyrénées-Orientales : les pêcheurs en ont assez des contrôles journaliers

La pêche est très réglementée dans les Pyrénées-Orientales. La gendarmerie surveille chaque taille de poisson, en précisant qu'elle ne doit pas être inférieure à 23 centimètres. L'appellation scientifique et la provenance des poissons ont également été corrigées. Les pêcheurs sont en colère face à ces contrôles journaliers qui parfois aboutissent à des amendes atteignant 800 euros, soit plus d'un mois de salaire.



