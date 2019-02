Queige : le village lance un appel aux dons pour sauver son église datant du 17e siècle

A Queige, en Savoie, l'église Sainte-Agathe de l'art baroque fait la fierté des habitants. Cet édifice vieux de près de 400 ans se détériore cependant peu à peu. Afin de financer les travaux de rénovation de ce patrimoine local, la mairie a décidé de lancer un appel aux dons sur Internet. Les habitants ont déjà fait des dotations, mais seulement 15 000 euros ont été collectés jusqu'à présent. La totalité des travaux étant estimée à plus de 120 000 euros.



