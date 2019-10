Quel est le secret de fabrication d'un bon vin ?

JT 13H - En Bourgogne, la production du vin a débuté. Les vignerons du Domaine Trapet - Gevrey Chambertin nous dévoilent le processus de fabrication.

Les vendanges se terminent en Bourgogne. Dans le Domaine Trapet - Gevrey Chambertin, les vignerons ont commencé à transformer les raisins en vin. Et ici, les ouvriers produisent les mêmes gestes perpétrés depuis plusieurs générations. Pour fouler ces fruits, les hommes plongent leurs jambes nues dans les cuves pour homogénéiser la fermentation. Vient ensuite le mouillage des vins, avant de passer à la maturation, puis à la mise en bouteille.



