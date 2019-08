Randonnée en Corrèze : une balade au fil de l'eau

Au fil de la Dordogne et de ses barrages successifs, la randonnée est une autre façon de découvrir la Corrèze. Quinze jours environ sont nécessaires pour sillonner à pied un parcours de 200 kilomètres. Ces sentiers sont appréciés des visiteurs pour leur côté sauvage, mais qui réservent parfois des surprises, notamment les vestiges d'un village recouvert par les eaux. Grâce à des bénévoles, les randonneurs ont désormais accès à de grandes diversités de paysage.



