Régions : parlez-vous (les) français ?

ÇA VOUS TENTE ? - La langue française regorge d'expressions locales parfois bien étranges. Mais les connaissez-vous toutes ?

Les particularités régionales de la langue française s'illustrent par de nombreuses et étonnantes expressions. Par exemple, si on dit croûton au nord, au sud c'est "quignon", en Belgique c'est "le cul du pain", et en Suisse c'est "crotchon". "Crayon à papier", "crayon de bois" ou encore "crayon gris", plusieurs dénominations sont utilisées pour désigner un crayon. Ainsi, "se faire un schmutz", "se boujouter", "faire un bec" ou encore "se biser" signifient "se faire la bise".



Ce samedi 19 octobre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir un tour de France des expressions par régions. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/10/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.