Reims : le biscuit rose, une vieille tradition de Noël

Le biscuit rose est une spécialité des Rémois depuis plus de trois siècles. Chez Fossier, la dernière biscuiterie à en fabriquer selon la même recette, le rose est bien présent en vitrine ou sur les étagères. Pour répondre aux ventes de fin d'année, la maison a besoin de 100 à 150 salariés durant quatre mois. Le succès de ce fameux biscuit de Reims est tel que 20% de la production se fait à l'international.



