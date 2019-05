Réserve ornithologique du Teich : des oiseaux protégés et en liberté

Les oiseaux migrateurs sont de retour et sont nombreux à s'être réinstallés dans la réserve ornithologique du Teich, sur le bassin d’Arcachon. Préservé de toute chasse, le site est en effet un refuge très généreux en nourriture. Une raison qui a incité des dizaines d'espèces à y faire leurs nids en cette période.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray.