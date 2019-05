Retour sur le débarquement de Normandie de 1944

Une carrière de Fleury-sur-Orne a été le refuge des habitants de Caen lors de la bataille de Normandie en 1944. Yvette Lethimonnier, alors à peine âgée de onze ans, se souvient encore de cette période noire et glaciale qu'elle a traversé avec ses parents ainsi que des milliers d'autres personnes. Durant deux mois, ils se sont terrés dans l'une des carrières de la ville pour échapper aux déluges de bombes, et ce, dans des conditions très précaires.



