Rougnat : le moulin de la Bussière, un monument qui fabrique sa propre électricité

Les "Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins" auront lieu le 22 et 23 juin 2019. Pour l'occasion, les monuments des villages sont mis à l'honneur à l'image du moulin de la Bussière. Ce petit patrimoine se distingue du lot car il a été entièrement reconstruit par son propriétaire, Jean Bourgeois. Bien qu'il ne produise plus de chanvre ou d'aliments pour animaux, le moulin produit sa propre électricité. Un édifice parmi tant d'autres qui fait la fierté des villageois.



