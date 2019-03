Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde

Près de 10 000 tonnes de produits frais transitent chaque nuit à Rungis. Ils sont acheminés par plus de 20 000 camions. Toutes les activités se concentrent dans ce plus grand marché de produits frais au monde. Nathalie Pellerin nous fait découvrir quelques pavillons de Rungis.



