Saint-Bonnet-le-Courreau : la fourme de Montbrison, un patrimoine qui fait partie de l'histoire de la région

Littéralement, l'appellation fourme vient du mot forme. A Saint-Bonnet-le-Courrreau, des générations se sont succédées pour la fabrication de ce fromage exceptionnel. D'ailleurs, la fourme de Montbrison est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Pour la fabriquer, il faut de la passion et de la patience. Éleveurs et fromagers sont fiers d'avoir participé au maintien de ce savoir qui existe depuis le VIIIème siècle. Dans la région, on la retrouve partout dans les assiettes, de l'entrée jusqu'au dessert.



