Saint-Tropez : le port de pêche de la jet-set

À Saint-Tropez, les vacanciers flânent toujours sur les quais, admirant les bateaux devenant un peu plus imposants au fil des décennies. La cité varoise est devenue l'un des repères de la jet-set. Elle est également prise d'assaut par plus d'un million et demi de touristes. Mais comment ce petit village de pêcheurs est-il devenu un lieu mythique sans perdre son âme ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.