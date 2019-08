Saint-Tropez, un endroit mythique en termes de vacances

Quand on parle de Saint-Tropez, on pense à Louis de Funès, aux célébrités ou encore aux yachts. Mais c'est surtout un village avec ses endroits incontournables comme La place des Lices où les habitués viennent pour une partie de pétanque. Il y a aussi le traditionnel petit café sur le port le matin, sans oublier la tarte tropézienne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.