Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale de briques au monde

Classée depuis 2010 au patrimoine mondial de l'Unesco, la cathédrale Sainte-Cécile, à Albi, est un monument impressionnant. Elle a mis deux siècles à être édifiée sur un piton rocheux qui domine le Tarn. Entièrement faite de briques, la cathédrale est un patrimoine inestimable à l'épreuve des siècles. Découvrez sa beauté et la richesse de son architecture en images.



