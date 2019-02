Salon de l'Agriculture : près de 700 000 visiteurs attendus jusqu'au 3 mars

Le coup d'envoi du Salon de l'Agriculture a été donné dans la matinée de ce 23 février 2019, à Paris, Porte de Versailles. Si pour les participants, c'est un véritable marathon qui vient de débuter, pour les visiteurs, c'est à la fois une grande première et un instant privilégié avec les animaux de la ferme.



Les bêtes seront choyées pendant huit jours où elles seront les stars de Paris. Du côté de la clientèle, il faut avant tout se repérer au milieu des parcs d'exposition. La plus grande ferme de France s'apprête à recevoir presque 700 000 personnes jusqu'à la clôture du Salon.



