Sanary, la marraine de la deuxième édition du Plus beau marché

En 2018, le Plus Beau Marché a connu un grand succès avec plus de trois millions de votes. Sanary, la gagnante de la première édition, est la marraine du Plus beau marché 2019, lancé ce 11 mars 2019 dans toutes les régions. Un an après l'élection, les commerçants restent fiers de leur marché. Grâce à ce trophée, celui-ci a bénéficié d'une nouvelle notoriété et attire un nombre grandissant de touristes.



