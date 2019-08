Sanctuaire Pelagos : des skippers proposent des sorties éthiques et pédagogiques

Observer les mammifères marins dans leurs milieux naturels reste l'une des activités les plus appréciées par les vacanciers. Pour mobiliser le public, des professionnels proposent des sorties plus éthiques et pédagogiques. Dans le sanctuaire Pelagos, en Méditerranée, les passagers sont sensibilisés au respect des animaux marins.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.