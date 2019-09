Saône-et-Loire : "L’arrivée de la 4G était attendue par toute la population" iStock

Les temps changent : il est aujourd’hui possible de profiter du même confort numérique à la campagne qu’à la ville, en sortant du métro ou en arpentant la campagne. De plus en plus de communes bénéficient de la 4G et des services associés. Exemple avec la commune de La Grande-Verrière en Saône-et-Loire.