Saveurs de Charente (4/4) : le canard, un grand classique de la cuisine charentaise

JT 13H - Au coeur de la campagne charentaise, Tusson est un petit village où la cuisine de terroir est un mode de vie. Le canard y est agilement travaillé par des restaurateurs fiers de leur racine.

À Tusson, en Charente, il a fallu plusieurs semaines pour mettre au point la recette de burger de canard, à base de cuisse et de magret. Sa viande hachée est travaillée avec une sauce de foie gras agrémenté de pinot et de cognac. Pour manger plus léger, on a le choix entre un pavé de maigre avec quelques girolles ou une salade campagnarde. Pour finir, place au dessert star de la maison : la soupe au chocolat sur trois étages.



