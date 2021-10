Savoie : le ski déjà de retour à Tignes, après la longue pause liée au Covid-19

La station de ski de Tignes a rouvert ses premières pistes ce samedi matin. Un soulagement, et même une renaissance, après quasiment deux ans d'arrêt en raison de l'épidémie. Le pass sanitaire n'est pour l'instant pas obligatoire pour les remontées mécaniques.

Cela fait plus d'un an et demi qu'elles n'avaient plus accueilli de skieurs. Les premières pistes de ski, fermées depuis mars 2020, ont enfin rouvert à Tignes. Un début de saison sur le glacier, et sans pass sanitaire pour l'heure. La saison s’annonce très bonne, les professionnels s’attendent à une forte affluence cet hiver. Les carnets de réservation sont déjà bien remplis.